Молодые учёные ПсковГУ принимали поздравления

22:06, 08 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 8 февраля, в Пскове состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Молодые учёные ПсковГУ», приуроченная ко Дню науки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в мероприятии приняли участие глава Пскова Иван Цецерский, заместитель председателя областного комитета по образованию Игорь Прокофьев, ректор Псковского государственного университета Марина Махотаева, советник ректора и экс-ректор Псков ГУ Юрий Демьяненко.

Ректор Псковского государственного университета Марина Махотаева выступила с приветственным словом, поздравила победителей и призеров, поблагодарила Ивана Цецерского за поддержку и внимательное отношение к вузу,а затем провела церемонию награждения.

Глава Пскова Иван Цецерский, приветствуя молодых учёных, отметил высокий уровень образования, которое получают выпускники вуза.Также Иван Цецерский наградил Почётными грамотами Главы города научных работников ПсковГУ, защитивших кандидатские диссертации в 2018 году и пожелал им творческих успехов, вдохновения и востребованности.

От лица губернатора области Михаила Ведерникова педагогический коллектив университета поздравил Игорь Прокофьев. Он подчеркнул важность развития и поддержки научной деятельности в Пскове и области и пожелал присутствующим оптимизма, процветания и дальнейших успехов.

После официальной части участники торжественного мероприятия продолжили общение и дискуссии в неформальной обстановке.