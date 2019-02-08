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Общество

Разработан новый способ лечения рака

Ученые Института сердца и диабета Бейкера (Австралия) разработали новый метод уничтожения раковых клеток, которые с трудом поддаются лечению. Об этом сообщается в пресс-релизе на Eurekalert, пишет Лента.ру.

Исследователи выяснили, что тромбоциты склонны накапливаться в областях, окружающих различные типы раковых опухолей. Тромбоцитами называют компоненты крови, которые при активации формируют тромбы в месте кровотечения, прекращая потерю крови. На основании этого открытия ученые разработали новые соединения, которые нацеливаются на активированные тромбоциты, позволяя идентифицировать злокачественные клетки и начать лечение опухоли.

По словам специалистов, новый подход даст возможность разработать терапию даже трудно поддающихся лечению новообразований (например, рака молочной железы), у которых отсутствуют специфические маркеры, на которые нацелены обычные химиотерапевтические препараты. Это также поможет свести к минимуму побочные эффекты, так как химические вещества будут накапливаться в больших концентрациях только в окрестностях опухолей.

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