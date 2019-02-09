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Общество

Стоматологи всего мира отмечают 9 февраля свой профессиональный праздник

Сегодня, 9 февраля, отмечается Международный день стоматолога. Как пишет портал calend.ru, прототип первой бормашины использовался еще 9 тысяч лет назад. Ученые из США и Франции, исследовав найденные в пакистанской провинции Белуджистан останки людей, живших в VI-IV веках до нашей эры, обнаружили в некоторых зубах сделанные при жизни почти идеальные отверстия диаметром 1-3 миллиметра и глубиной до 3,5 миллиметров.

Об искусстве древних «стоматологов» свидетельствует и тот факт, что в ряде случаев просверлены труднодоступные коренные зубы, причем, одно из отверстий находилось с внутренней стороны челюсти.

В России Международный день стоматолога отмечают несколько лет, и с каждым годом он приобретает все большую популярность. 6 марта в мире отмечается ещё один праздник специалистов данной профессии — Международный день зубного врача.

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