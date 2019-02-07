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Политика

За кресло президента Украины поборются 44 кандидата

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины завершила процесс регистрации кандидатов в президенты, сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В целом зарегистрированы 44 кандидата. Всего же документы на регистрацию подал 91 человек.

Отметим, в этом году за кресло президента будет бороться рекордное число претендентов. Предыдущий рекорд по числу кандидатов был установлен в 2004 году — тогда в выборах участвовали 24 человека. В выборах 2014 года принимал участие 21 кандидат.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Если никто из кандидатов не наберет половины голосов избирателей, 21 апреля пройдет второй тур.

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