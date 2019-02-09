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II-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью проходит в Новоржевском районе
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Общество

II-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью проходит в Новоржевском районе

Сегодня, 9 февраля, проходит II-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомобильному многоборью - ледовый спринт-слалом «Алтун - 2019», сообщили Псковскому агентству информации в региональной Федерации автоспорта.

Гонка состоится в деревне Алтун Новоржевского района. Протяженность трассы составит 2,5 км, покрытие – лед. 

Программа соревнований: 

Дата

Наименование мероприятия

Место проведения

С 25 января по 2 февраля  

Приём заявок, регистрация участников

Телефон 8-921-004-02-82e-mail pgmolod@yandex.ru   

9 февраля

с 9:00 до 10:00

(до 13:00)

Регистрация  участников

 

(Регистрация зачета «СПОРТ»)

Псковская область, Новоржевский район, имение «Алтун».

с 9:00 до 10:30

Ознакомление с трассой (пешее)

Трасса соревнования                          

с 10:30 до 10:45

Церемония открытия

с 10:45 до 12:15

Первый контрольный заезд

с 12:45 до 14:00

Перерыв 

Трасса соревнования                          

с 14:00 до 17:00

Контрольные заезды участников

Трасса соревнования                          

17:15

Публикация предварительных результатов

Трасса соревнования                          

17:30

Публикация официальных результатов

17:45

Награждение победителей

Соревнование организует и проводит «Кураж Клуб» при поддержке Молодежного центра при МБО ДО «ШИ им. С. С.Гейченко» и Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Напомним, I-й этап областного автомногоборья состоялся 19 января на картодроме «Печорский», в котором участвовали 36 пилотов из Пскова, Санкт-Петербурга, Пушкинских Гор и Великих Лук. Его победителем в абсолютном зачете стал пскович Алексей Блохин. 

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