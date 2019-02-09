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Общество

Заключительные соревнования Чемпионата школьной баскетбольной лиги проходят в Пскове

Сегодня, 9 февраля, в Пскове в спортивном комплексе «Олимп» проходят заключительные соревнования Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Сегодня пройдут матчи за 3 место и финалы среди юношей и девушек. Вчера, 8 февраля, в финале соревновались девушки из Острова и Великих Лук, Локнянской средней общеобразовательной школы и лицея №21 Пскова, а также юноши из Острова и Себежа, Новосокольников и лицея №20 Пскова.

Торжественная церемония награждения победителей запланирована сегодня на 19:00.

В этом году за право войти в двадцатку лучших школьников-баскетболистов борются 17 тыс. 996 команд из 69 регионов РФ, а также представители Монголии и Киргизии.

В чемпионате Псковской области в сезоне 2018-2019 годов принимали участие 105 команд, в финальных играх встречаются лучшие из них.

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