Псковским рыбакам-любителям МЧС напоминает о запрете выезда на лёд автомобилей

23:05, 08 февраля 2019, ПАИ

Распоряжением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Псковской области №1 от 26 января 2019 года был разрешен выход населения на лед Псковского, Теплого и Чудского озер. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, однако многие рыболовы-любители стремятся доехать по льду озёр на автомобиле «до лунки», что категорически запрещено и опасно для жизни.

Напоминаем: частью 1 статьи 65 Водного кодекса РФ определен термин «Водоохранная зона» - это территория, которая примыкает к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. В границах водоохранных зон действуют специальные режимные ограничения, которые устанавливаются в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, в том числе и движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Ледовые переправы, согласно постановлению Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения», являются специально оборудованными, обустроенными и приспособленными местами на водоемах и входят в определение термина «дорога». Таким образом, запрет выезда на лед в Псковской области действует всегда, независимо от времени года и погодных условий, за исключением движения на транспортных средствах по специально оборудованным в соответствии с требованиями законодательства РФ ледовым переправам. В настоящее время на территории Псковской области такие пути не оборудованы.

Напоминаем, что основными причинами человеческих жертв на водоемах в зимнее время является пренебрежение элементарными правилами безопасности.

«Поэтому мы обращаем ваше внимание: не выезжайте на лед на автотранспорте. Соблюдайте требования правил, ведь ваша безопасность в Ваших руках», - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.