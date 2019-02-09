ХI православные Свято-Тихоновские педагогические чтения прошли в Великих Луках

17:38, 09 февраля 2019, ПАИ

С 3 по 6 февраля в Великих Луках прошли ХI православные Свято-Тихоновские педагогические чтения на тему «Пространство диалога: уроки, ценности, ориентиры», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

Открытие ежегодного мероприятия состоялось 3 февраля в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Великих Лук, где был совершен молебен святителю Тихону, Патриарху Московскому и всея России.

На следующий день в великолукских общеобразовательных учреждениях прошел Единый урок для учащихся «Азбука Добра», а на базе школы № 6 состоялся семинар на тему «Система духовно-нравственной работы в МБОУ СОШ № 6 по воспитанию ответственного, инициативного и компетентного гражданина России». В рамках мероприятия педагоги шестой школы поделились с коллегами накопленным ими опытом. Кроме того, участники семинара посетили лекции, открытые уроки, кружки по интересам, а также побывали на концерте творческой студии.

5 февраля в Центре эстетического воспитания состоялось торжественное заседание, посвященное XI православным Свято-Тихоновским педагогическим чтениям, на котором присутствовали представители городской власти, духовенства и педагогического сообщества города.

Открыл заседание первый заместитель главы Великих Лук Сергей Гусев, который приветствовал участников чтений от имени главы города Николая Козловского и от себя лично. Он отметил, что проведение в Великих Луках одиннадцатых Свято-Тихоновских чтений является ярким свидетельством значимости этого мероприятия для города.

Как сказал Сергей Гусев, система либеральных ценностей, которую в последние годы усиленно навязывает Запад, ставит своей целью разрушение нравственности и духовности, заменяя наши традиционные нравственные ценности примитивной психологией потребителя. И наиболее негативно это сказывается на подрастающем поколении, что выводит проблему на общегосударственный уровень, ведь от молодежи зависит будущее нашей страны.

«Сегодня вопросы нравственного воспитания детей и подростков выходят на первый план, - отметил он. - Мы, взрослые, должны привить молодому поколению правильные нравственные ориентиры: честность, справедливость, любовь и преданность Отечеству. В Великих Луках этим вопросам традиционно уделяется большое внимание. В городе реализуются муниципальные целевые программы, направленные на развитие культурного, эстетического, нравственного, духовного и патриотического воспитания. Проводится большая просветительская и образовательная работа в школах и детских садах».

Подчеркнув, что целевые ориентиры для этой деятельности одиннадцатый год подряд дают именно Свято-Тихоновские педагогические чтения, Сергей Гусев выразил организаторам и участникам чтений слова глубочайшей благодарности, назвал их работу важным, государственным делом, от которого зависит судьба нашей великой Родины.

Далее слово было предоставлено епископу Великолукскому и Невельскому Сергию. Тепло приветствовав собравшихся, владыка Сергий рассказал, что в поселке Клин, на родине Патриарха Тихона, именем которого названы эти чтения, при помощи городской власти и неравнодушных граждан на месте дома, где родился патриарх, планируется открыть музей, посвященный святителю.

«Как уже говорил Сергей Георгиевич, - продолжил епископ Сергий, - мы с вами должны вместе противостоять тому мутному потоку разложения и всяких мерзостей, которые нам пытаются навязать враги православной церкви и России. Поэтому каждый человек, кто общается или работает с детьми, должен постараться вложить в их чистые души семена разумного, доброго и вечного, чтобы молодое поколение выросло настоящими гражданами России. Это наш с вами священный долг и ответственность».

Со слов благодарности участникам чтений за их благородный труд и усердие в деле воспитания молодежи начал свое выступление первый заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Геннадий Барышников.

«Сегодня, в стремительное технократическое время, главное для нас - это понимать, что чем больше мы думаем и заботимся друг о друге, тем сильнее будет наша большая семья Россия, - сказал он. - Все мы должны показывать нашим детям пример такого доброго отношения к окружающим, причем, стараться, чтобы слова не расходились с делом. Каждый должен стремиться делать добро, только так наша жизнь станет лучше».

Также перед участниками чтений выступили старший научный сотрудник «Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» Анна Теплова, заместитель главы городской администрации Юлия Ярышкина, исполняющая полномочия начальника управления образования администрации города Инна Репях, советник генерального директора издательства «Русское слово», которое занимается выпуском учебных материалов по духовно-нравственному воспитанию, Александр Алексеев и другие.

Согласно программе чтений, с 3 по 6 февраля были проведены семинары для заместителей руководителей общеобразовательных учреждений, педагогов дисциплин «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и «Основы православной культуры» и преподавателей духовно-нравственных дисциплин школ и детских садов, а также мастер-класс для педагогов дошкольного образования под названием «Игровая среда для дошкольников. Особенности организации. Игрушка и антиигрушка». Состоялись традиционные экскурсии для учащихся в село Успенское, где расположен храм Успения Божией Матери на подворье Свято-Успенского Святогорского монастыря и в поселок Клин, на родину Патриарха Тихона в храм Воскресения Христова. Для молодых педагогов была подготовлена экскурсионная поездка «По святым местам. Клин - Торопец».

Организаторами чтений выступили управление образования администрации Великих Лук и Отдел религиозного образования и катехизации Великолукской епархии.