Совершить паломничество к мощам святой Матроны приглашает Великолукская епархия 8 марта

17:00, 09 февраля 2019, ПАИ

По благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия паломническая служба Великолукской епархии организует поездку в Покровский ставропигиальный женский монастырь Москвы к мощам святой Матроны Московской, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе епархии.

Кроме того, паломники посетят храм Святого Благоверного князя Александра Невского в посёлке Княжье Озеро Истринского района Московской области, где с 3 декабря 2009 года находится Торопецкая икона Божией Матери «Одигитрия» («Путеводительница») XII века, из собрания Государственного Русского музея.

В епархии рассказали, что могила блаженной Матроны на Даниловском кладбище стала местом паломничества, и сейчас её прах покоится в Покровском женском монастыре в Москве.

Отъезд группы из Великих Лук состоится 8 марта в 0:30. Отправление от церковной лавки Свято-Вознесенского кафедрального собора (Великие Луки, улица К. Либкнехта, 7А). Ориентировочное возвращение в Великие Луки - 8 марта в полночь.

Подробная информация и запись по телефонам: +7 (906) 221-99-18, +7 (911) 353-25-74