«Школа алтарников» открывается при Свято-Троицком соборе в Пскове

13:07, 09 февраля 2019, ПАИ

При Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова открывается «Школа алтарников», сообщается в группе Псковской митрополии в социальной сети «ВКонтакте».

Приглашаются все желающие мужского пола от 6 лет и старше. Обучение будет состоять из изучения основ православия, чинопоследований, богослужений, устройства храма, священных предметов и сосудов, церковных книг; изучения обязанностей пономарей за вечерним богослужением, божественной литургией во время молебна и панихиды; обучения чтению на церковно-славянском языке (произношение, ударение, цифры) и др.

Отмечается, что обучение предполагает участие в воскресных и праздничных богослужениях в Свято-Троицком соборе.

Занятия будут проходить каждое воскресенье в Доме причта с 12:00 до 13:30. Контактный телефон: 8 951 756 81 80 – Андрей Кичайкин.