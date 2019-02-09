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Общество

Меры предосторожности при эксплуатации электроприборов напоминает псковичам МЧС

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает меры предосторожности при эксплуатации электрических приборов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в соответствии с правилами запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе, легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов.

«Обращаем ваше внимание на то, что соблюдение этих элементарных правил безопасности поможет сберечь вашу жизнь и здоровье, а также сохранить в целостности имущество!», – добавили в ведомстве.  

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