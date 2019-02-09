37 экипажей готовы выйти на старт II-го этапа Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью

11:12, 09 февраля 2019, ПАИ

37 экипажей на данный момент готовы выйти на старт II-го этапа Чемпионата и Первенства Псковской области по автомобильному многоборью - ледовый спринт-слалом «Алтун - 2019», сообщил Псковскому агентству информации представитель «Кураж Клуб» Николай Степанов.

Гонка состоится в деревне Алтун Новоржевского района. Протяженность трассы составит 2,5 км, покрытие – лед.

Соревнование организует и проводит «Кураж Клуб» при поддержке Молодежного центра при МБО ДО «ШИ им. С. С.Гейченко» и Федерации автомобильного спорта Псковской области.

С программой ледового спринт-слалома можно ознакомиться здесь>>>

Напомним, I-й этап областного автомногоборья состоялся 19 января на картодроме «Печорский», в котором участвовали 36 пилотов из Пскова, Санкт-Петербурга, Пушкинских Гор и Великих Лук. Его победителем в абсолютном зачете стал пскович Алексей Блохин.