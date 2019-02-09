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Общество

Начальник Управления по вопросам миграции встретится с жителями Палкино 13 февраля

13 февраля начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области полковник полиции Юрий Федоров проведет прием граждан в Палкино, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Встреча пройдет в миграционном пункте отделения полиции по Палкинскому району МО МВД России «Печорский» с 14:00 до 16:00 по адресу: поселок Палкино, улица Коммунальная, 3.

Запись на прием по телефонам: 8(811) 45-210-09 (Палкино), 8(811) 2-596-444 (Псков).

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