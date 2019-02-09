Пропавшего в октябре жителя Печорского района разыскивают полицейские

17:59, 09 февраля 2019, ПАИ

Уголовный розыск МО МВД России «Печорский» продолжает устанавливать местонахождение 45-летнего Сергея Пашковского, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, этот житель деревни Замошье Лавровской волости Печорского района 24 октября ушел из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Ранее он проживал в Санкт-Петербурге.

Разыскиваемый ростом около 180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в куртку цвета хаки.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Сергея Пашковского, просят обратиться в МО МВД России «Печорский» по телефонам: 8(811-48) 2-33-19 или 02.