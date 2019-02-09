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Общество

Пропавшего в октябре жителя Печорского района разыскивают полицейские

Уголовный розыск МО МВД России «Печорский» продолжает устанавливать местонахождение 45-летнего Сергея Пашковского, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, этот житель деревни Замошье Лавровской волости Печорского района 24 октября ушел из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Ранее он проживал в Санкт-Петербурге.

Разыскиваемый ростом около 180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в куртку цвета хаки.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Сергея Пашковского, просят  обратиться  в МО МВД России «Печорский»  по  телефонам: 8(811-48) 2-33-19 или 02.

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