Мокрый снег с дождем ожидается 10 февраля в Псковской области

14:33, 09 февраля 2019, ПАИ

10 февраля в Псковской области ожидается облачная погода и небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Температура воздуха по области в течение суток составит от -2 до +3 градусов. Прогнозируется южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление останется низким.