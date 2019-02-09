Возгорание в бане тушили пожарные в Плюссе

14:00, 09 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 9 февраля, в 12:11 поступило сообщение о возгорании в бане на улице Скворцова в Плюссе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется. Для тушения пожара привлекались 2 единицы техники и 5 человек. Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.