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Общество

Возгорание в бане тушили пожарные в Плюссе

Сегодня, 9 февраля, в 12:11 поступило сообщение о возгорании в бане на улице Скворцова в Плюссе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется. Для тушения пожара привлекались 2 единицы техники и 5 человек. Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

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