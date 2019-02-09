Псковский исполком «Единой России» вручил участникам «Лыжни России» специальные призы

15:04, 09 февраля 2019, ПАИ

Региональный исполком партии «Единая Россия» вручил специальные призы участникам всероссийской гонки «Лыжня России», которая прошла 9 февраля на спортивной базе «Юность» в Островском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Отмечается, что открытый и масштабный зимний праздник объединил более полутора тысяч жителей разных городов и районов Псковской области. От имени руководителя РИК «Единой России» Андрея Карпова их поприветствовала представитель партийной организации. «Спорт – это, прежде всего, здоровье и правильные ценности, которые помогают молодому поколению вырасти достойными гражданами своей страны. Для «Единой России» развитие спорта и приобщение молодёжи к здоровому образу жизни являются приоритетными направлениями работы. На выполнение этих важнейших задач в рамках нашего партийного проекта ежегодно выделяются миллионы рублей, на которые в районах области ремонтируются спортзалы и строятся новые спортивные объекты. В 2019 году в программу вошел и Островский район», - прозвучало в обращении к участникам соревнований.

На старт сегодня вышли как профессионалы, так и любители активного зимнего отдыха. В зависимости от возрастной группы они преодолели дистанции протяженностью от 2 до 10 километров. Победителям и призерам были вручены заслуженные награды.

Отдельно исполком регионального отделения Партии поздравил самого почтенного и самого юного участников соревнований. 81-летний Владимир Савельев и 4-летняя Лидия Фёдорова получили сертификаты на приобретение товаров в спортивном магазине.

Рядом с местом проведения гонки единороссы организовали для лыжников и болельщиков бесплатный пункт горячего питания. Всех желающих здесь угощали кашей, выпечкой и чаем.