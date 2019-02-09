0
15:18
Полпред президента в СЗФО привел псковский проект #Команда2018 в качестве примера эффективного социального лифта
14:33
Мокрый снег с дождем ожидается 10 февраля в Псковской области
11:54
Пскович создал бота, который отслеживает движение автобусов в Пскове
11:12
37 экипажей готовы выйти на старт II-го этапа Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью
10:14
Глава Союза журналистов России прокомментировал дело Светланы Прокопьевой
10:09
Трое псковичей успешно прошли контрольное тестирование и допущены до участия в полуфинале конкурса «Лидеры России» в СЗФО
09:17
II-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью проходит в Новоржевском районе
Еще новости
Общество

Псковский исполком «Единой России» вручил участникам «Лыжни России» специальные призы

Региональный исполком партии «Единая Россия» вручил специальные призы участникам всероссийской гонки «Лыжня России», которая прошла 9 февраля на спортивной базе «Юность» в Островском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Отмечается, что открытый и масштабный зимний праздник объединил более полутора тысяч жителей разных городов и районов Псковской области. От имени руководителя РИК «Единой России» Андрея Карпова их поприветствовала представитель партийной организации. «Спорт – это, прежде всего, здоровье и правильные ценности, которые помогают молодому поколению вырасти достойными гражданами своей страны. Для «Единой России» развитие спорта и приобщение молодёжи к здоровому образу жизни являются приоритетными направлениями работы. На выполнение этих важнейших задач  в рамках нашего партийного проекта ежегодно выделяются миллионы рублей, на которые в районах области ремонтируются спортзалы и строятся новые спортивные объекты. В 2019 году в программу вошел и Островский район», - прозвучало в обращении к участникам соревнований.

На старт сегодня вышли как профессионалы, так и любители активного зимнего отдыха. В зависимости от возрастной группы они преодолели дистанции протяженностью от 2 до 10 километров. Победителям и призерам были вручены заслуженные награды.

Отдельно исполком регионального отделения Партии поздравил самого почтенного и самого юного участников соревнований. 81-летний Владимир Савельев и 4-летняя Лидия Фёдорова получили сертификаты на приобретение товаров в спортивном магазине.

Рядом с местом проведения гонки единороссы организовали для лыжников и болельщиков бесплатный пункт горячего питания. Всех желающих здесь угощали кашей, выпечкой и чаем.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полпред президента в СЗФО привел псковский проект #Команда2018 в качестве примера эффективного социального лифта
09 февраля 2019
Полпред президента в СЗФО привел псковский проект #Команда2018 в качестве примера эффективного социального лифта
Мокрый снег с дождем ожидается 10 февраля в Псковской области
09 февраля 2019
Мокрый снег с дождем ожидается 10 февраля в Псковской области
Пскович создал бота, который отслеживает движение автобусов в Пскове
09 февраля 2019
Пскович создал бота, который отслеживает движение автобусов в Пскове
37 экипажей готовы выйти на старт II-го этапа Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью
09 февраля 2019
37 экипажей готовы выйти на старт II-го этапа Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью 2
Глава Союза журналистов России прокомментировал дело Светланы Прокопьевой
09 февраля 2019
Глава Союза журналистов России прокомментировал дело Светланы Прокопьевой 2
Трое псковичей успешно прошли контрольное тестирование и допущены до участия в полуфинале конкурса «Лидеры России» в СЗФО
09 февраля 2019
Трое псковичей успешно прошли контрольное тестирование и допущены до участия в полуфинале конкурса «Лидеры России» в СЗФО
II-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью проходит в Новоржевском районе
09 февраля 2019
II-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью проходит в Новоржевском районе
«Лыжня России» стартует в Островском районе
09 февраля 2019
«Лыжня России» стартует в Островском районе

Идет загрузка...