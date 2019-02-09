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Общество

Российская пилотируемая экспедиция высадится на Луну в 2031 году

В 2031 году на Луну должна отправится первая российская пилотируемая экспедиция, а затем такие полеты планируется сделать ежегодными, говорится в документе головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш, пишет РИА Новости.

В пояснении указывается, что экипаж первой экспедиции должен будет отработать некие «операции деятельности космонавтов на Луне» и «выполнить работы по задачам РАН».

В 2032 году планируется доставить на спутник Земли луномобиль (тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов), а также вторую экспедицию, которая займется «апробированием средств передвижения по поверхности».

Экспедиция 2033 года должна будет совершить поездки на луномобиле на дальние расстояния и протестировать робототехнические комплексы. На 2034 год намечено начало, а на 2035-й — продолжение строительства лунной базы.

Экспедиции предполагается проводить за счет двух пусков сверхтяжелой ракеты — одна выведет на орбиту пилотируемый корабль, вторая — взлетно-посадочный комплекс для высадки и последующего старта с Луны, а также другое оборудование.

Отмечается, что пилотируемым полетам должны предшествовать два испытательных старта в 2028 и 2029 годах — соответственно, с тестированием взлетно-посадочного комплекса и облетом Луны пилотируемым кораблем.

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