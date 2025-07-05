Как уберечь детей от беды: советы полиции

20:59, 05 июля 2025, ПАИ

Как уберечь детей от беды, рассказали ПАИ в УМВД России по Псковской области.

Различные происшествия с детьми, как показывает практика, становятся следствием недостаточного контроля за ними со стороны взрослых. В частности, несмотря на разъяснительную работу, широко проводимую полицией и представителями других заинтересованных ведомств, среди населения отмечаются трагические случаи выпадения детей из окон жилищ. Особенно актуально это в летний сезон.

«Как правило, подобное несчастье происходит при отсутствии должного контроля со стороны взрослых. Зачастую малолетние члены семьи из любопытства самостоятельно забираются на подоконник, используя в качестве подставки стоящие рядом с окном предметы, опираются на противомоскитную сетку и падают вниз на улицу вместе с ней. Подобные факты регистрировались не только в разных регионах страны, но и на территории нашей области», – отметили в УМВД.

«Уважаемые родители! УМВД России по Псковской области обращается к вам с настоятельным требованием не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами и свободным выходом на балкон даже ненадолго, поскольку это может привести к трагическим последствиям», – призывают псковичей.

Для того чтобы этого избежать, необходимо придерживаться следующих простых правил:

никогда нельзя оставлять своих маленьких подопечных без присмотра;

не стоит рассчитывать на антимоскитные сетки, поскольку они не предназначены для защиты от падений;

нужно постараться не ставить мебель рядом с окнами, чтобы исключить для ребёнка возможность залезть на подоконник;

необходимо регулярно проверять фурнитуру окон и сами рамы на прочность, чтобы исключить возможность самопроизвольного или слишком лёгкого открывания;

нужно установить на окна специальные устройства (ограничители, блокираторы, фиксаторы и так далее), которые не позволят ребёнку самостоятельно открыть окно;

по возможности следует открывать только верхнюю фрамугу окна или форточку.

«Уважаемые взрослые, не забывайте об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению подрастающего поколения. Помните, что только бдительное и внимательное отношение к детям со стороны родителей поможет избежать серьёзных неприятностей!» – обратились сотрудники УМВД к псковичам.

Напомним, что на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова ведёт авторскую программу «Внимание, дети!». Программа выходит по пятницам в 12:30.