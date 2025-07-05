Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как уберечь детей от беды: советы полиции

Как уберечь детей от беды, рассказали ПАИ в УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Различные происшествия с детьми, как показывает практика, становятся следствием недостаточного контроля за ними со стороны взрослых. В частности, несмотря на разъяснительную работу, широко проводимую полицией и представителями других заинтересованных ведомств, среди населения отмечаются трагические случаи выпадения детей из окон жилищ. Особенно актуально это в летний сезон.

«Как правило, подобное несчастье происходит при отсутствии должного контроля со стороны взрослых. Зачастую малолетние члены семьи из любопытства самостоятельно забираются на подоконник, используя в качестве подставки стоящие рядом с окном предметы, опираются на противомоскитную сетку и падают вниз на улицу вместе с ней. Подобные факты регистрировались не только в разных регионах страны, но и на территории нашей области», – отметили в УМВД.

«Уважаемые родители! УМВД России по Псковской области обращается к вам с настоятельным требованием не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами и свободным выходом на балкон даже ненадолго, поскольку это может привести к трагическим последствиям», – призывают псковичей.

Для того чтобы этого избежать, необходимо придерживаться следующих простых правил:

  • никогда нельзя оставлять своих маленьких подопечных без присмотра;
  • не стоит рассчитывать на антимоскитные сетки, поскольку они не предназначены для защиты от падений;
  • нужно постараться не ставить мебель рядом с окнами, чтобы исключить для ребёнка возможность залезть на подоконник;
  • необходимо регулярно проверять фурнитуру окон и сами рамы на прочность, чтобы исключить возможность самопроизвольного или слишком лёгкого открывания;
  • нужно установить на окна специальные устройства (ограничители, блокираторы, фиксаторы и так далее), которые не позволят ребёнку самостоятельно открыть окно;
  • по возможности следует открывать только верхнюю фрамугу окна или форточку.

«Уважаемые взрослые, не забывайте об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению подрастающего поколения. Помните, что только бдительное и внимательное отношение к детям со стороны родителей поможет избежать серьёзных неприятностей!» – обратились сотрудники УМВД к псковичам.

Напомним, что на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова ведёт авторскую программу «Внимание, дети!». Программа выходит по пятницам в 12:30.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 июля 2025

Названы самые популярные имена новорождённых в Псковской области
05 июля 2025

Проблему вырубки лесов обсудили в Совете муниципальных образований Псковской области
05 июля 2025

Творческая встреча с актёром Иваном Золотухиным прошла в Пскове
05 июля 2025

Влияет ли летний заработок ребёнка на назначение единого пособия, рассказали в Соцфонде
05 июля 2025

Творческая встреча с актёром Сергеем Лавыгиным в медиацентре ПАИ
05 июля 2025

Как уберечь детей от беды: советы полиции
05 июля 2025

Около 500 человек остаются без электроснабжения в Псковской области
05 июля 2025

180 нарушений миграционного законодательства выявили в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...