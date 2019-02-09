Петербуржец Александр Шуляев выиграл II-й этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью в абсолютном зачёте

18:00, 09 февраля 2019, ПАИ

В абсолютном зачёте победителем II-го этапа Чемпионата и Первенства Псковской области по автомобильному многоборью - ледовый спринт-слалом «Алтун - 2019» стал Александр Шуляев (Санкт-Петербург), сообщил Псковскому агентству информации представитель «Кураж Клуб» Николай Степанов.

В классе «Спорт» лидером стал Максим Федоров (Псков), за ним - Антон Борисенко (Псков) и Антон Юхляков (Псков). В зачёте полноприводных автомобилей «4WD» на 1-м месте пскович Алексей Блохин, на 2-м – петербуржец Вадим Волков, на 3-м – Дмитрий Одинцов.

В зачетной группе легковых автомобилей с приводом на переднюю ось победили петербуржцы: 1-е место – Александр Шуляев, 2-е место – Андрей Герасенко, 3-е место – Егор Усков. В классе легковых автомобилей с приводом на заднюю ось - «2WD - » победил пскович Павел Захарченко, за ним – Руслан Русинов и Андрей Морозов.

В классе «Волга» на 1-м месте Владимир Гончаренко (Псков), на 2-м – Евгений Шлифер (Пушкинские Горы), на 3-м – Игорь Пинаки. В зачёте Первенства Псковской области победу одержали петербуржцы: 1 – Александр Шуляев, 2 – Вадим Волков, 3 – Тимур Абитов.

По итогам соревнований в командном зачёте первое место заняла «ВОА-СПб», второе – «Драйв», а третье – секция автоспорта «АвтоПрофи».

Соревнования состоялись сегодня, 9 февраля, в деревне Алтун Новоржевского района. Протяженность трассы составила 2,5 км, покрытие – лед. Соревнование организует и проводит «Кураж Клуб» при поддержке Молодежного центра при МБО ДО «ШИ им. С. С.Гейченко» и Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Напомним, I-й этап областного автомногоборья состоялся 19 января на картодроме «Печорский», в котором участвовали 36 пилотов из Пскова, Санкт-Петербурга, Пушкинских Гор и Великих Лук. Его победителем в абсолютном зачете стал пскович Алексей Блохин.