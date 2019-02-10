День зимних видов спорта отмечается в России 10 февраля

08:58, 10 февраля 2019, ПАИ

День зимних видов спорта празднуется в России 10 февраля, пишет calend.ru.

Новый праздник впервые отмечался в 2015 году. Об идее его учреждения заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. Он пояснил, что День зимних видов спорта – праздник, посвященный XXII зимним Олимпийским играм, которые проходили в Сочи и стали важным событием для всей страны. Поэтому и дату первого Дня решено было приурочить к годовщине открытия Сочинской Олимпиады. «Мы посоветовались и вместе с правительством РФ приняли решение приурочить к этой дате первый День зимних видов спорта в России, который затем будет ежегодно отмечаться по всей стране», – заявил Жуков. Кстати, 7 февраля – в годовщину открытия Олимпиады в Сочи – этот праздник отмечался только в 2015 году, а в последующие годы его решено проводить в первые выходные после 7 февраля.

Напомним, что XXII зимняя Олимпиада прошла в российском городе Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. Эти Игры стали самыми успешными для России – в общекомандном медальном зачете сборная заняла первое место и обновила национальные рекорды по золотым медалям и по общему количеству наград на зимних Олимпийских играх. Российские спортсмены завоевали 33 награды – 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. А на последовавшей за ней Паралимпиаде россияне завоевали 80 медалей, 30 из которых – высшего достоинства.

В рамках праздника проводятся различные спортивные мероприятия, в том числе традиционные соревнования «Лыжня России» и различные состязания и представления на катках и ледовых площадках по зимним «дисциплинам» (фигурное катание, хоккей, конькобежный спорт).