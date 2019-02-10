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Общество

Именины домового наступили по народному календарю

Сегодня, 10 февраля, православные почитают Ефрема Сирина — одного из учителей церкви IV века, христианского богослова и поэта. Как сообщает calend.ru, первое место среди сочинений Ефрема занимают его толкования Святого Писания.

У Ефрема на Руси было множество прозвищ: ветродуй, запечник, прибаутник, сверчковый заступник. На Ефрема нельзя было убивать насекомых, живших в избе. По одному из поверий, в этот день нужно было подмести пол в доме веником из полыни, которая могла уберечь дом как от нечистой силы, так и от злых людей.

Главное событие этого дня — именины домового. Чтобы его задобрить, на ночь на кухне оставляли кашу. Домовой в народе считался не столько добрым, столько справедливым; он не любил ссор, сварливых людей и плохих хозяев. Зато добрые, старательные люди всегда могли рассчитывать на его помощь. В каждой крестьянской семье держали кошку. Говорили, что это хозяйка дома, и она может поладить с домовым. На Ефрема весь вечер на посиделках посвящали рассказам о домовом, его повадках и проделках. Рассказывали байки, пели частушки и прибаутки. 

По приметам этого дня судили о лете: ветер на Ефрема предвещал дожди и сырость. 

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