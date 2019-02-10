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Общество

Врио губернатора Санкт-Петербурга вышел на уборку снега

9 февраля временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в зимнем субботнике для государственных служащих. Вместе с ним снег и наледь во дворе дома № 4 по Большой Посадской улице убирали сотрудники Петроградского района под руководством главы районной администрации Ивана Громова, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга. 

В проведении субботника на территории Санкт-Петербурга участвовали вице-губернаторы, руководители и сотрудники исполнительных органов государственной власти. Всего в зимнем субботнике приняли участие более 35,5 тысяч сотрудников ИОГВ Санкт-Петербурга и подведомственных учреждений. По итогам проведенной работы от снега и наледи очищены 233 улицы, 656 дворов.

На уборке улично-дорожной сети Петербурга были задействованы 1334 единицы спецтехники, на уборке внутриквартальной территории – 976 единиц спецтехники. В ходе субботника вместе с государственными служащими и сотрудниками подведомственных городу учреждений уборку вели штатные и привлеченные дворники (9741 человек).

В общей сложности за период проведения зимнего субботника в Санкт-Петербурге полностью и частично очищены 1 629 крыш, было вывезено 32 850 кубометров снега.

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