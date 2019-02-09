Память поэта Александра Гусева почтили псковичи

11:42, 10 февраля 2019, ПАИ

В Псковской городской библиотеке на улице Конной состоялся поэтический вечер «Я сам себя позвал», посвящённый творчеству псковского поэта Александра Гусева, которому 11 февраля могло бы исполниться 80 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

На встрече выступил писатель Владимир Клевцов, автор книги «Голос с дальнего берега», в которой собраны литературные портреты писателей-псковичей, с которыми он был дружен в разные годы своей жизни, и в том числе очерк, посвящённый Александру Гусеву. «Это произведение считается лучшим воспоминанием о выдающемся псковском поэте, и оно в очередной раз настолько поразило собравшихся, что некоторые из них бросились ксерокопировать его себе на память и для архивов», - отметили в библиотеке.

Своими воспоминаниями о Гусеве с собравшимися также поделился псковский поэт, писатель и художник Валерий Мухин.

Кроме того, на вечер памяти Александра Гусева пришла главный хранитель фондов Псковского музея-заповедника Мария Проценко, дочь Риммы Антиповой, которая много лет дружила с поэтом, многие ее называют его музой. Мария Проценко подарила библиотеке два фотографических портрета Александра Гусева, один из которых был тут же передан музею истории школы № 8 города Пскова, где имеется посвящённая поэту экспозиция.

Хранитель этого музея, учитель математики Марина Остапенко рассказала, как ученики школы № 8 изучают творчество Александра Гусева под углом математической лингвистики и побеждают со своими исследованиями в различных конкурсах.

На встречу с почитателями творческого наследия Александра Гусева также была приглашена его племянница и хранитель его архива Светлана Дмитриева.

Ещё одному гостю вечера, поэту Артёму Тасалову, библиотека на Конной подарила двухтомник Александра Гусева.

Кульминацией встречи стало выступление народного артиста Владимира Свекольникова, который прочёл собравшимся несколько стихотворений из последнего сборника Александра Гусева «Колесо бытия».

Александр Гусев родился в 1939 году в деревне Шемякино Порховского района. Великая Отечественная война, а также служба в армии, где он получил дозу радиации при первом испытании ядерной бомбы, оказали сильное влияние на его творчество. Александр Гусев работал на Псковском радиозаводе, в Псковском музее-заповеднике и в областной библиотеке. Его считают продолжателем традиций русской философской лирики