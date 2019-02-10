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Общество

Из-за нашествия белых медведей на Новой Земле введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Новой Земли с 9 февраля. Как сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Архангельской области, это связано с массовым нашествием белых медведей на территорию населенных пунктов муниципального образования.

Заместитель главы администрации городского округа Александр Минаев доложил, что с декабря 2018 года по февраль 2019-го наблюдается большое скопление белых медведей вокруг населенных пунктов. В районе поселка Белушья Губа отмечено наличие 52 белых медведей, заходящих на территорию населенного пункта. Отмечаются случаи агрессивного поведения диких животных – нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения. "Постоянно на территории поселка находятся от шести до десяти белых медведей. От жителей и коллективов школ и детских садов поступают многочисленные устные и письменные заявления с требованием обеспечить безопасность проживания на территории муниципального образования. Люди напуганы, боятся выходить из дома, нарушается режим повседневной деятельности, родители опасаются отпускать детей в школы и детские сады", – сообщается в докладе Александра Минаева. 

Для обеспечения безопасности местных жителей с первых дней обнаружения потенциальной угрозы предпринимаются необходимые меры предосторожности: установлены дополнительные ограждения в местах прогулок детей в детских садах, их доставка, а также доставка военнослужащих и работников к местам службы и работы, осуществляется патрулирование территории. Однако в администрации муниципалитета отметили, что принимаемые меры должного эффекта не дают. Убедившись в безопасности, медведи уже не реагируют на свето-шумовые сигналы, на попытки отогнать их с помощью патрульных автомобилей и собак.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования отказала в получении разрешения на отстрел наиболее агрессивных особей, нападающих на людей и преследующих их.

В связи с сохраняющейся угрозой жизни и здоровью жителей Новой Земли по инициативе Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Архангельской области и регионального правительства на архипелаг будет направлена оперативная группа для оценки обстановки и выполнения мероприятий по предотвращению нападения белых медведей на людей.

Специалисты рассчитывают, что краснокнижных животных все же удастся прогнать без применения оружия. Если же весь комплекс мер по отпугиванию не поможет решить конфликтную ситуацию, отстрел животных может стать единственной и вынужденной мерой для обеспечения безопасности.

По словам главы МО ГО «Новая Земля» Жиганши Мусина, группа специалистов в составе четырех человек уже сформирована, в настоящий момент оформляются документы для их допуска на территорию населенных пунктов муниципального образования. Режим ЧС, добавил он, вводится без ограничения по времени – до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность местного населения.

"Я на Новой Земле с 1983 года, но никогда раньше такого массового нашествия белых медведей не было. Напомню, более пяти животных не покидают гарнизон, в буквальном смысле гоняются за людьми и даже заходят в подъезды жилых домов. Но раз принято решение о запрете отстрела, придется идти по более долгому и менее безопасному для местных жителей пути. Всего вблизи населенных пунктов находится около 50 медведей, поэтому работы будет много", – подчеркнул Жиганша Мусин.

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