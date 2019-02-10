Интеллектуальный конкурс «Барс» запустил ПсковГУ

12:39, 10 февраля 2019, ПАИ

С 9 февраля по 27 апреля Псковский государственный университет организует и проводит для учащихся 10-11 классов университетский интеллектуальный конкурс «Барс» по различным дисциплинам школьной программы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Комитете по образованию Псковской области.

По результатам конкурса при приёме в ПсковГУ будут начисляться дополнительные баллы по соответствующим предметам в качестве индивидуальных достижений: победителям и призерам - 6 баллов; получившим сертификат участника - 2 балла (баллы, полученные в 10 и 11 классе, суммируются). Победителем считается участник, имеющий процент выполнения работы не менее 85, призёром - не менее 75; диплом участника выдаётся в случае достижения порога выполнения работы в 20%.

В Пскове конкурс пройдет в главном корпусе ПсковГУ, в Великих Луках - на Новослободской набережной, 24.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте Псковского государственного университета в разделе «Абитуриенту» - «Конкурс Барс» или в группе «ВКонтакте» «Абитуриент ПсковГУ 2019».

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением интеллектуального конкурса «Барс», можно обращаться к ответственному лицу - старшему преподавателю кафедры физики Михаилу Яникову (телефон: 8-921-216-22-46, электронная почта losthighway@mail.ru).