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Общество

12 тысяч образцов аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS поступят в Вооруженные Силы

12 тысяч единиц современных образцов аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS поступят в Вооруженные Силы РФ, сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на начальника Военно-топографического управления Генштаба ВС РФ генерал-майора Александра Зализнюка. 

За последние шесть лет, начиная с 2012 года, унифицирован модельный ряд средств навигационного обеспечения, со снабжения сняты устаревшие образцы аппаратуры. В войска, на флот поступили и осваиваются новые образцы, разработанные по заказу Минобороны России. Навигационные модули предназначены для применения и эксплуатации в широком перечне средств вооружения, военной и специальной техники.

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