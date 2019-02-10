12 тысяч образцов аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS поступят в Вооруженные Силы
12 тысяч единиц современных образцов аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS поступят в Вооруженные Силы РФ, сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на начальника Военно-топографического управления Генштаба ВС РФ генерал-майора Александра Зализнюка.
За последние шесть лет, начиная с 2012 года, унифицирован модельный ряд средств навигационного обеспечения, со снабжения сняты устаревшие образцы аппаратуры. В войска, на флот поступили и осваиваются новые образцы, разработанные по заказу Минобороны России. Навигационные модули предназначены для применения и эксплуатации в широком перечне средств вооружения, военной и специальной техники.