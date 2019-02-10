0
17:32
Бездомные хорьки будут представлены на выставке «Хвостатый Фест» в Пскове
17:05
Путин назвал главные задачи российских дипломатов
15:48
Хозяйка неофициального зооприюта в Гдовском районе собирает деньги на несуществующих животных
14:15
Выставка «Россия начинается здесь» открылась в Пскове
13:34
Александр Скала: Конкурс «Лидеры России» даёт возможности для новых знакомств и саморазвития
22:04
Псковские лидеры должны заявить о себе в будущем, считает Виталий Рахманов
20:38
Николай Цветков о «Лыжне России»: Каждый, кто вышел на старт – большие молодцы и герои
Еще новости
Общество

Названы самые романтичные города России

Аналитическое агентство ТурСтат накануне Дня всех влюбленных представило самые романтичные города России. Как сообщили Псковскому агентству информации составители рейтинга, по результатам интернет-опроса в первую пятерку самых романтичных городов городов, популярных для путешествий на выходные, входят Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток, Казань, Москва и Екатеринбург.

За Санкт-Петербург как самый романтичный город России для путешествий отдали 60% голосов, за город-курорт Сочи и за столицу Приморья, Владивосток - по 9%, за Казань - 7%, за Москву и уральскую столицу Екатеринбург - по 5%.

По данным ТурСтат, романтический туризм в России, включающий туры и самостоятельные путешествия вдвоем на выходные и праздничные дни, составляет более пяти миллионов поездок в год.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Бездомные хорьки будут представлены на выставке «Хвостатый Фест» в Пскове
10 февраля 2019
Бездомные хорьки будут представлены на выставке «Хвостатый Фест» в Пскове
Путин назвал главные задачи российских дипломатов
10 февраля 2019
Путин назвал главные задачи российских дипломатов
Хозяйка неофициального зооприюта в Гдовском районе собирает деньги на несуществующих животных
10 февраля 2019
Хозяйка неофициального зооприюта в Гдовском районе собирает деньги на несуществующих животных 2
Выставка «Россия начинается здесь» открылась в Пскове
10 февраля 2019
Выставка «Россия начинается здесь» открылась в Пскове 1
Александр Скала: Конкурс «Лидеры России» даёт возможности для новых знакомств и саморазвития
10 февраля 2019
Александр Скала: Конкурс «Лидеры России» даёт возможности для новых знакомств и саморазвития
Псковские лидеры должны заявить о себе в будущем, считает Виталий Рахманов
09 февраля 2019
Псковские лидеры должны заявить о себе в будущем, считает Виталий Рахманов 1
Николай Цветков о «Лыжне России»: Каждый, кто вышел на старт – большие молодцы и герои
09 февраля 2019
Николай Цветков о «Лыжне России»: Каждый, кто вышел на старт – большие молодцы и герои 1
Реализацию совместных общественно-значимых инициатив обсудили Михаил Ведерников и митрополит Тихон
09 февраля 2019
Реализацию совместных общественно-значимых инициатив обсудили Михаил Ведерников и митрополит Тихон

Идет загрузка...