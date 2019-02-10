Названы самые романтичные города России

14:37, 10 февраля 2019, ПАИ

Аналитическое агентство ТурСтат накануне Дня всех влюбленных представило самые романтичные города России. Как сообщили Псковскому агентству информации составители рейтинга, по результатам интернет-опроса в первую пятерку самых романтичных городов городов, популярных для путешествий на выходные, входят Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток, Казань, Москва и Екатеринбург.

За Санкт-Петербург как самый романтичный город России для путешествий отдали 60% голосов, за город-курорт Сочи и за столицу Приморья, Владивосток - по 9%, за Казань - 7%, за Москву и уральскую столицу Екатеринбург - по 5%.

По данным ТурСтат, романтический туризм в России, включающий туры и самостоятельные путешествия вдвоем на выходные и праздничные дни, составляет более пяти миллионов поездок в год.