Футболисты «Луки-Энергии» провели первый двусторонний матч после отпуска

15:07, 10 февраля 2019, ПАИ

9 февраля игроки ФК «Луки-Энергии», находящиеся на учебно-тренировочном сборе, провели в Великих Луках на стадионе «Экспресс» первый двусторонний матч, завершившийся со счетом 2:2. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в великолукском футбольном клубе.

Разбившись на два равных состава, футболисты сыграли в формате «2 тайма по 35 минут». Не принял участие в этом матче только Александр Ильин. «Евгений Лосев дал возможность сыграть всем ребятам, которые сейчас находятся на сборе. Игра проходила с достаточным количеством опасных моментов. Счёт первыми открыли «зелёные». Леонид Решетников в свойственной ему манере реализовал штрафной», - рассказали в клубе. Во втором тайме Станислав Передерий удвоил преимущество «зелёных», сделав счёт – 2:0. Капитан «Луки-Энергии» Виталий Диков, игравший в команде «синих», с пенальти сократил отставание в счёте. В конце этого поединка точный удар Кирилла Кислицина принёс «синим» ничью..