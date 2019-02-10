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Общество

Безопасность частных домов в великолукской деревне Черпесса проверил сотрудник МЧС

10 февраля инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы обследовал в деревне Черпесса Великолукского района места проживания многодетных семей, неблагополучных и одиноких престарелых граждан. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, до жителей деревни довели основные требования пожарной безопасности в быту.

В ходе профилактического мероприятия распространены 28 листовок на темы «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту». Проинструктированы под роспись 12 человек, проведено обследование 8 индивидуальных жилых домов. При обследовании нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

Гражданам, которые планируют ремонт и перекладку печного отопления, выданы памятки с нормативными требованиями противопожарных разделок и отступок. Жители деревни были ознакомлены с правилами противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей. Также инспектор напомнил телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, рассказал об обстановке с пожарами на территории Великолукского района, основных причинах возгораний в жилом секторе сельских населенных пунктов.

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