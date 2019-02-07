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Экономика

Авиакомпания «Победа» решила не вводить плату за бумажные стаканчики

Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», отказалась от идеи установить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды. Об сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерину Короткову.

Надзорный орган провел соответствующую проверку, по результатам которой установлено, что авиакомпания не планирует ввести такую плату. Екатерина Короткова уточнила, что такое решение противоречило бы требованиям законодательства.

Ранее данная мера рассматривалась после признания Верховным судом РФ законной перевозку бесплатной ручной клади сверх пятикилограммовой нормы. В частности, планировалось выдавать стаканчики для воды за пять рублей, чтобы нивелировать влияние новых затрат на тарифы. Как сообщал представитель авиакомпании, ежемесячно на стаканчики приходится тратить не менее 1 млн рублей.

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