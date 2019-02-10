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Общество

Фонд по внедрению технологических решений в сферу образования появится в России

Фонд по внедрению технологических решений в сферу образования будет создан в России, пишет ТАСС.

На IV Съезде отраслевого союза «Нейронет» в Москве 9 февраля специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков сообщил, что объем финансирования проектов отечественных разработчиков в этой сфере составит более 7 млрд рублей. «Это только на образовательные технологии, не считая нескольких десятков миллиардов в нацпроекте «Образование» и «Кадрах для цифровой экономики», - уточнил он. - Никогда за всю российскую историю мы столько не инвестировали».

Фонд будет поддерживать тиражирование лучших технологических решений и вывод лучших отечественных разработок на международные рынки, пояснил Дмитрий Песков. 

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