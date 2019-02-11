Ремонта дороги у новоржевского автовокзала потребовала прокуратура

09:03, 11 февраля 2019, ПАИ

Прокуратура обязала произвести ремонт участка территории автовокзала в Новоржеве, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокурорская проверка установила, что на территории автовокзала в Новоржеве на улице Пушкина, 37 имеются многочисленные выбоины. В этой связи прокурор района направил в суд исковое заявление, чтобы обязать ГП ПО «Псковавтотранс» произвести ремонт этого участка.

Требования прокурора суд удовлетворил, на ответчика возложены соответствующие обязанности. Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.