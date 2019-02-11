Страдающего эпилепсией жителя Дедовичского района отстранили от управления автомобилем

09:18, 11 февраля 2019, ПАИ

Жителя Дедовичского района, состоящего на диспансерном учете в районной больнице с диагнозом «посттравматическая эпилепсия», отстранили от управления транспортными средствами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По закону такое заболевание является медицинским противопоказанием к вождению. «Владение правом управления транспортными средствами гражданином с названным заболеванием создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенному кругу лиц», – пояснили в пресс-службе.

В этой связи прокурор района направил в суд административное исковое заявление о прекращении действия права на управление транспортными средствами в отношении местного жителя. Требования прокурора суд удовлетворил.