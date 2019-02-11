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Общество

Всемирный день больного отмечается 11 февраля

11 февраля в международном календаре обозначен как Всемирный день больного, сообщает calend.ru.

Всемирный день больного был учрежден 13 мая 1992 года по инициативе 264-го Папы Римского Иоанна Павла II. В своем специальном послании, написанном по этому поводу, понтифик отметил, что ежегодное празднование Всемирного дня больного имеет определенную цель.

Эту цель Папа Римский определил так: «дать почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим, всему гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их страданий».

В 1991 году Иоанну Павлу II был поставлен диагноз болезни Паркинсона, болезни, о которой узнали значительно позже. Примечательно то, что Папа Римский установил Всемирный день больного через год после известия о своем диагнозе. Дата была выбрана в связи с тем, что католики всего мира издревле отмечают 11 февраля День больного. Именно в этот день во французском местечке Лурд много веков назад произошло явление Богоматери. Святая Дева, Лурдская Богоматерь, исцелила страждущих, став, тем самым, символом спасительницы больных.

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