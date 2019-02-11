Три человека пострадали при столкновении «Фиата» и «Лады» в Пскове

09:31, 11 февраля 2019, ПАИ

10 февраля в 23:15 в Пскове у дома № 1 на улице Юбилейной 63-летний водитель «Фиат Дукато» при повороте налево не уступил дорогу «Лада Гранта», которым управлял 36-летний мужчина, и врезался в него. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по региону, в аварии пострадали 14-летняя пассажирка «Лады» и пассажиры «Фиата» - 22-летняя девушка и 29-летний мужчина.

Кроме того, за трое суток, с 8 по 10 февраля, сотрудники ГИБДД задержали 25 водителей, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии.