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Общество

Три человека пострадали при столкновении «Фиата» и «Лады» в Пскове

10 февраля в 23:15 в Пскове у дома № 1 на улице Юбилейной 63-летний водитель «Фиат Дукато» при повороте налево не уступил дорогу «Лада Гранта», которым управлял 36-летний мужчина, и врезался в него. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по региону, в аварии пострадали 14-летняя пассажирка «Лады» и пассажиры «Фиата» - 22-летняя девушка и 29-летний мужчина.   

Кроме того, за трое суток, с 8 по 10 февраля, сотрудники ГИБДД задержали 25 водителей, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии.

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