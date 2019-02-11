Профессиональные приемные семьи могут появиться в России

09:40, 11 февраля 2019, ПАИ

В Минпросвещения обсуждается создание института профессиональных приемных семей для воспитания детей, для которых нет кандидатов-усыновителей. Соответствующее поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова, пишет газета «Известия».

Отмечается, что профессиональные родители будут воспитывать детей по временному договору, при этом они не смогут выбрать ребенка.

Речь идет о тяжелобольных детях, сложных подростках, а также о временном размещении малышей в семьях вместо казенных учреждений. По статистике, в российских учреждениях для сирот находится 73 тысячи детей.