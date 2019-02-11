0
09:40
Профессиональные приемные семьи могут появиться в России
17:32
Бездомные хорьки будут представлены на выставке «Хвостатый Фест» в Пскове
17:05
Путин назвал главные задачи российских дипломатов
15:48
Хозяйка неофициального зооприюта в Гдовском районе собирает деньги на несуществующих животных
14:15
Выставка «Россия начинается здесь» открылась в Пскове
13:34
Александр Скала: Конкурс «Лидеры России» даёт возможности для новых знакомств и саморазвития
22:04
Псковские лидеры должны заявить о себе в будущем, считает Виталий Рахманов
Еще новости
Общество

Профессиональные приемные семьи могут появиться в России

В Минпросвещения обсуждается создание института профессиональных приемных семей для воспитания детей, для которых нет кандидатов-усыновителей. Соответствующее поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова, пишет газета «Известия».

Отмечается, что профессиональные родители будут воспитывать детей по временному договору, при этом они не смогут выбрать ребенка.

Речь идет о тяжелобольных детях, сложных подростках, а также о временном размещении малышей в семьях вместо казенных учреждений. По статистике, в российских учреждениях для сирот находится 73 тысячи детей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Профессиональные приемные семьи могут появиться в России
11 февраля 2019
Профессиональные приемные семьи могут появиться в России
Бездомные хорьки будут представлены на выставке «Хвостатый Фест» в Пскове
10 февраля 2019
Бездомные хорьки будут представлены на выставке «Хвостатый Фест» в Пскове
Путин назвал главные задачи российских дипломатов
10 февраля 2019
Путин назвал главные задачи российских дипломатов
Хозяйка неофициального зооприюта в Гдовском районе собирает деньги на несуществующих животных
10 февраля 2019
Хозяйка неофициального зооприюта в Гдовском районе собирает деньги на несуществующих животных 2
Выставка «Россия начинается здесь» открылась в Пскове
10 февраля 2019
Выставка «Россия начинается здесь» открылась в Пскове 1
Александр Скала: Конкурс «Лидеры России» даёт возможности для новых знакомств и саморазвития
10 февраля 2019
Александр Скала: Конкурс «Лидеры России» даёт возможности для новых знакомств и саморазвития
Псковские лидеры должны заявить о себе в будущем, считает Виталий Рахманов
09 февраля 2019
Псковские лидеры должны заявить о себе в будущем, считает Виталий Рахманов 1
Николай Цветков о «Лыжне России»: Каждый, кто вышел на старт – большие молодцы и герои
09 февраля 2019
Николай Цветков о «Лыжне России»: Каждый, кто вышел на старт – большие молодцы и герои 1

Идет загрузка...