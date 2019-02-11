Богослужение накануне соборного праздника новомучеников прошло в Псково-Печерском монастыре
Вечером 9 февраля, накануне соборного праздника новомучеников и исповедников русской церкви, митрополит Псковский и Порховский Тихон молился за всенощным бдением в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии, в богослужении участвовала братия Псково-Печерской обители.
Песнопения исполнили братский хор (регент инок Олег (Гладышев)), любительский хор Псково-Печерского монастыря (регент Виктория Зарудняя) и хор студентов Сретенской духовной семинарии (регент Егор Коротков).
За богослужением молились прихожане и паломники.