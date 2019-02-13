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Общество

Инна Андреянова: Конкурс «Лидер года» поможет сформировать пул профессионалов, способных проявить себя на благо Псковской области

Конкурс «Лидер года» поможет сформировать пул профессионалов, которые могли бы проявить себя на благо Псковской области. Такое мнение высказала проректор по стратегическому развитию, директор института непрерывного образования, заведующий кафедрой предпринимательского права и основ правоведения юридического факультета ПсковГУ Инна Андреянова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Инна Андреянова

По словам Инны Андреяновой, федеральный конкурс, связанный с лидерством, имеет большую популярность: за два года стало больше участников и даже появились иностранные граждане. «Региональный конкурс «Лидер года» будет действовать примерно в том же формате, а значит будет очень полезен и интересен», - отметила она.

Инна Андреянова подчеркнула, что люди могут проживать в различных местах и не всегда близки к тем административным ресурсам, которые могли бы их выявить и обратить на пользу развития Псковской области. «Конкурс «Лидер года» — некая форма социально лифта для молодежи, а также для уже состоявшихся профессионалов, которые думают о своей карьерной траектории и кому небезразлично социально-экономическое развитие родного региона», - отметила она.

Напомним, 8 февраля в Псковской области стартовал региональный конкурс «Лидер года», нацеленный на формирование кадрового управленческого резерва региона. В нем могут принять участие выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Состязание предполагает 4 этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатор — Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Зарегистрироваться на конкурс «Лидер года» и узнать подробности можно на сайте проекта.

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