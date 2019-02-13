Международный день брачных агентств отмечается 12 февраля

09:19, 12 февраля 2019, ПАИ

12 февраля отмечается Международный день брачных агентств (International Day of Marriage Agencies), сообщает сalend.ru.

Этот профессиональный праздник появился на Украине — он был зарегистрирован Государственным Департаментом интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины 1 декабря 2010 года.

Идею учреждения нового праздника, принадлежащую одному из украинских брачных агентств, подхватили многие агентства-партнеры США, Канады, Германии, Франции, Италии, Испании, Швейцарии и России.

По некоторым данным, история брачных агентств насчитывает более 360 лет. Первая брачная контора «Бюро встреч и адресов» была открыта в Лондоне 29 сентября 1650 года. И с тех пор поиск супруга по объявлению или через службу знакомств стал весьма популярным.

С каждым годом количество клиентов брачных агентств увеличивается, и от анкет, заполненных вручную, информация переместилась на веб-сайты в интернете.