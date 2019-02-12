Житель Новосокольнического района привлечен к уголовной ответственности за повторную езду в нетрезвом виде

11:12, 12 февраля 2019, ПАИ

57-летний житель Новосокольнического района привлечен к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что мужчина в 2018 году был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. 15 декабря 2018 год в 3:00 он снова управлял автомобилем ВАЗ-21093 в нетрезвом состоянии, выехав от принадлежащего ему жилого дома в деревне Шубино в город Новосокольники.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 400 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.