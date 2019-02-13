Ветхие лифты заменят в России

09:27, 12 февраля 2019, ПАИ

В России планируется заменить все старые лифты. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на Минпромторг, соответствующую инициативу о включении ветхих лифтов в нацпроект «Жилье и городская среда» предложил Национальный лифтовый союз.

Как отметили в Минпромторге, сейчас специалисты разрабатывают механизмы стимулирования и поддержки замены лифтов, чтобы «максимально сократить уровень устаревшего лифтового оборудования в регионах».

Сейчас в России работают 433 тыс. подъемников, каждый четвертый из которых (около 110 тыс.) признается ветхим. Согласно данным Минпромторга, для замены потребуется около 150–200 млрд рублей.