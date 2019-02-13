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Общество

Морская военная полиция появится в России

В 2019 году в России в составе Вооруженных сил России появятся морские подразделения военной полиции. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на Минобороны, новые подразделения будут патрулировать акватории районов базирования российских кораблей и подводных лодок.  

Первое подразделение морской военной полиции сейчас формируется на Камчатке, позже такие структуры пополнят Северный флот. Помимо этого, они будут созданы на Балтийском, Черном и Каспийском морях.

Морские полицейские будут досматривать военные корабли и суда Минобороны в прибрежных районах, проверять грузы и искать сбежавших из частей военнослужащих. Кроме того, «красные береты» будут обладать полномочиями задержания гражданских лиц, которые незаконно проникают в закрытые акватории.

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