Трндез отпразднуют псковские армяне в Детском парке

10:18, 12 февраля 2019, ПАИ

16 февраля в 13:00 в амфитеатре Детского парка в Пскове состоится празднование праздника Трндез (аналог русской Масленицы). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Ассоциации армянской молодёжи Псковщины.

«Приходите вместе с нами проводить зиму и встретить весну. Вас ожидают песни, танцы, лотерея - билеты можно будет приобрести у активистов ААМП , в день праздника, конкурсы, национальные сладости, горячий чай и кофе, прыжки через костёр, дерево желаний и аквагрим для детей», - рассказали организаторы.