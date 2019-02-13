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Общество

Трндез отпразднуют псковские армяне в Детском парке

16 февраля в 13:00 в амфитеатре Детского парка в Пскове состоится празднование праздника Трндез (аналог русской Масленицы). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Ассоциации армянской молодёжи Псковщины.

«Приходите вместе с нами проводить зиму и встретить весну. Вас ожидают песни, танцы, лотерея - билеты можно будет приобрести у активистов ААМП , в день праздника, конкурсы, национальные сладости, горячий чай и кофе, прыжки через костёр, дерево желаний и аквагрим для детей», - рассказали организаторы.

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