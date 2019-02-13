Начальник УГХ Пскова: Невозможно без денег содержать такой большой город

10:28, 12 февраля 2019, ПАИ

За последние 6-7 лет в Пскове выполнен ремонт лишь 21% дорог, поэтому «они все сыпятся», заявил начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов в ходе 20-й сессии Псковской городской Думы, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Он рассказал, что на ямочный ремонт городских дорог в 2019 году выделено 63 млн рублей, при том что на ближайшие три года необходимо 1,5 млрд рублей, чтобы привести 40% дорог Пскова в нормативное состояние.

«Я тут человек новый, всего два месяца, но невозможно без денег содержать такой большой город», – добавил Николай Баринов.