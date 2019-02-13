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Общество

Николай Баринов: Рука не поднимается штрафовать подрядчиков дорожных работ

Начальник Управления городского хозяйства Пскова Николай Баринов пояснил, что у него «рука не поднимается» штрафовать подрядчиков, убирающих дороги в муниципалитете, поскольку он, как начальник УГХ, видит, какая работа делается при небольшом финансировании. Об этом он заявил в ходе 20-й сессии Псковской городской Думы, отвечая на вопрос главы Пскова Ивана Цецерского о проводимой претензионной работе с подрядчиками, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Никаких штрафных санкций не было, потому что если в контрактах прописано три проезда делать, они их делали», – рассказал он.

Николай Баринов пояснил, что сотрудниками УГХ направляются претензионные письма в дорожные организации, в будние и выходные дни с ними созваниваются по 3-4 раза, а кураторы контрактов объезжают город с целью контроля. «Мы тесно сотрудничаем с адекватными дорожными руководителями», – отметил руководитель УГХ.

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