Начальник УГХ объяснил депутатам, почему они не видят в Пскове ямочный ремонт

10:51, 12 февраля 2019, ПАИ

Работы по ямочному ремонту в Пскове ведутся ночью, заявил начальник Управления городского хозяйства Пскова Николай Баринов на 20-й сессии Псковской городской Думы сегодня, 12 февраля. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы выполняем ямочный ремонт, но работы ведутся в сновном ночью. Во всех районах города ремонт выполняется. Есть ГЛОНАС, и я выборочно проверяю. Пока я не ловил подрядчиков, чтобы они сказали, что машина там, а её там нет», - заверил начальник УГХ.