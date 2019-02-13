Депутат гордумы: Жители Пскова виноваты в том, что они не чистят снег возле своих помещений

10:46, 12 февраля 2019, ПАИ

Прописать в правилах благоустройства Пскова «серьёзные штрафы» для собственников зданий за неубранный снег призвал коллег депутат городской Думы Денис Иванов. Об этом он заявил на 20-й сессии гордумы, которая проходит сегодня, 12 февраля, передает корреспондент Псковского агентству информации.

«Что-то не почистили – город виноват, сосульки висят – город виноват, хотя убирать их должен собственник здания», - отметил депутат. По его мнению, жители города виноваты в том, что они не чистят снег возле своих помещений.