Александр Братчиков о состоянии дорог: У меня есть претензии к подрядчикам

10:48, 12 февраля 2019, ПАИ

«У меня есть претензии к подрядчикам [дорожных работ]», – заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков в ходе 20-й сессии Псковской городской Думы, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов исходит из того, что надо убирать город и надо как-то договариваться с подрядчиками, но «он искренне говорит, что не может штрафовать».

«С 15 января у нас работает контрольное управление, которое должно цинично проверять работу. Оно не работает напрямую с подрядчиками, поэтому может штрафовать», – добавил Александр Братчиков.