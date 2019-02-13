Технику ВДВ предложил привлечь для уборки снега в Пскове депутат гордумы
Для уборки снега на улицах Пскова предложено задействовать технику дивизии ВДВ. Такую инициативу озвучил руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе, депутат Денис Иванов в ходе 20-й сессии Псковской городской Думы, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
По словам Дениса Иванова, в дивизии имеется «нужная снегоуборочная техника».
Глава администрации Пскова Александр Братчиков ответил, что теоретически можно обратиться за помощью в ВДВ, но только в случае «чрезвычайной ситуации».